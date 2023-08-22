James Webb Uzay Teleskobu çekti. Biri bizi gözetliyor gibi

NASA’nın gelişmiş üst düzey teknolojisine sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası’nın fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın ardından sosyal medyada, “Tanrı’nın gözü mü? Biri bizi gözetliyor gibi..” yorumları yapıldı.

James Webb Uzay Teleskobu çekti. Biri bizi gözetliyor gibi

James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa 18. Yüzyılda gözlemlenen ve Dünya’dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta olan Halka Nebulası’nı görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, görüntüyü elde etmek için iki farklı kameradan yararlandı. 20 bin yoğun kürecik içeren Halka Nebulası, moleküler hidrojen bakımından oldukça zengin. Ayrıca ESA, bu halkayı “çarpık bir çörek” gibi ilginç bir benzetme ile tanımlıyor.

ekran-goruntusu-2023-08-22-121823.png

Avrupa Uzay Ajansı konu ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı: "Ana katman, polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak bilinen karbon bazlı moleküllerden oluşan ince bir emisyon halkası içeriyor. Yaklaşık 10 eş merkezli yay, ana halkanın dış kenarının ötesinde yer alıyor. ayların, merkezi yıldızın, Dünya'yı cüce gezegen Plüton'dan ayıran mesafeyle karşılaştırılabilir bir mesafede yörüngede dönen düşük kütleli bir yoldaşla etkileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu şekilde, Halka Nebulası gibi nebulalar bir tür astronomik arkeoloji ortaya koymaktadır; çünkü astronomlar nebulayı inceleyerek onu yaratan yıldız hakkında bilgi edinmektedirler."

ekran-goruntusu-2023-08-22-121806.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı Güncel
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı Ekonomi
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması Dünya
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor Güncel
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor