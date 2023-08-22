James Webb Uzay Teleskobu çekti. Biri bizi gözetliyor gibi

James Webb Uzay Teleskobu, ilk defa 18. Yüzyılda gözlemlenen ve Dünya’dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta olan Halka Nebulası’nı görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, görüntüyü elde etmek için iki farklı kameradan yararlandı. 20 bin yoğun kürecik içeren Halka Nebulası, moleküler hidrojen bakımından oldukça zengin. Ayrıca ESA, bu halkayı “çarpık bir çörek” gibi ilginç bir benzetme ile tanımlıyor.

Avrupa Uzay Ajansı konu ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı: "Ana katman, polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak bilinen karbon bazlı moleküllerden oluşan ince bir emisyon halkası içeriyor. Yaklaşık 10 eş merkezli yay, ana halkanın dış kenarının ötesinde yer alıyor. ayların, merkezi yıldızın, Dünya'yı cüce gezegen Plüton'dan ayıran mesafeyle karşılaştırılabilir bir mesafede yörüngede dönen düşük kütleli bir yoldaşla etkileşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu şekilde, Halka Nebulası gibi nebulalar bir tür astronomik arkeoloji ortaya koymaktadır; çünkü astronomlar nebulayı inceleyerek onu yaratan yıldız hakkında bilgi edinmektedirler."