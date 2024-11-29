Jamie Gittens futbol dünyasını büyülüyor

Borussia Dortmund’un genç yıldızı Jamie Gittens, Şampiyonlar Ligi’nde adından sıkça söz ettiriyor. 20 yaşındaki İngiliz futbolcu, Dinamo Zagreb deplasmanında attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Maçın ilk yarısında rakibine üstünlük kuran Dortmund, bir türlü istediği golü bulamazken, Gittens’in 18 metreden sağ ayağıyla yaptığı şut Zagreb ağlarıyla buluştu.

Bu gol, yalnızca skor tabelasını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda takımına büyük bir moral verdi. Gittens’in bu yetenekli vuruşu, Zagreb kalecisi Danijel Zagorac’ın Donyell Malen’e yaptığı etkileyici kurtarışın hemen ardından geldi. Maçı 3-0 kazanan Dortmund, Zagreb’den rahat bir galibiyetle ayrıldı.

GENÇ İNGİLİZ FUTBOLCUNUN YÜKSELİŞİ

Jamie Gittens, Borussia Dortmund’a Manchester City altyapısından transfer olmuştu ve burada Jadon Sancho ve Jude Bellingham gibi isimlerin izinden gidiyor. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı beş maçta dört gol atan Gittens, yalnızca Avrupa’da değil, Bundesliga’da da parlayan bir yıldız. Ağustos ayında Eintracht Frankfurt karşısında attığı iki geç golle Dortmund’a galibiyet getirmişti.

Bu performansı, İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel’in de dikkatini çekmiş olabilir. İngiltere’nin uzun süredir bir problem noktası olan sol kanatta Gittens, doğal bir yetenek olarak kendini gösteriyor. Euro 2024’te Phil Foden, ardından Uluslar Ligi’nde Anthony Gordon ve Jack Grealish bu mevkide denendi, ancak hiçbiri kalıcı olamadı. Gittens ise bu sezon sol kanatta düzenli forma şansı bularak farkını ortaya koyuyor.

YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR

Jamie Gittens, yalnızca saha içindeki yetenekleriyle değil, saha dışındaki kararlarıyla da kimliğini belirliyor. Babasının önerisiyle adını Jamie Bynoe-Gittens’ten Jamie Gittens’a kısaltan oyuncu, bu sezon 18 maçta 7 gol atarak Dortmund’un önemli bir parçası haline geldi.

Bir zamanlar Dortmund formasıyla dünya çapında bir yıldız haline gelen Jude Bellingham gibi, Gittens de bu potansiyele sahip. Henüz o seviyede olmasa da, bu genç İngiliz futbolcu yetenekleriyle gelecekte adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.

Borussia Dortmund’un dördüncü sırada yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde yolculuğu devam ederken, Jamie Gittens’in performansı yalnızca kulübü için değil, İngiltere milli takımı için de umut vadediyor. Özellikle Mart ayında açıklanacak yeni kadroda Thomas Tuchel’in Gittens’e şans tanıyıp tanımayacağı merak konusu.

Gittens’in yükselişi, genç İngiliz oyuncuların Avrupa sahnesinde kendilerini kanıtlamalarının bir başka örneği. Jadon Sancho ve Jude Bellingham’ın ardından, Gittens de İngiliz futbolunun yeni gözde yıldızı olmaya aday.