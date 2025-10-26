Cremonese forması giyen 38 yaşındaki İngiliz golcü Jamie Vardy İtalya'da 4. maçında siftah yaptı.

Serie A'nın 8. haftasında Atalanta'yı konuk eden Cremonese, Vardy'nin 74. dakikada attığı ilk golle öne geçtiği karşılaşmada Brescianini'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Buna rağmen zorlu rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atan Cremonese'de Vardy'nin yeni kariyer yolculuğunda attığı ilk gol sevinç yarattı.

Leicester City'de çıktığı 500 maçta toplam 200 gol kaydeden yıldız oyuncu, kariyerinin son dönemini geçirdiği Serie A'da iz bırakmayı hedefliyordu. Vardy 90 dakika süre aldığı ikinci maçında ilk golünü atarak şimdiden beklentileri yükseltti.