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Premier Lig'de tarihe geçen maçta ilginç an

Leicester City forması giyen Jamie Vardy, Premier Lig'de 30 yaşına bastıktan sonra 100 gol atan ilk futbolcu oldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 19:26
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Jamie Vardy tarihe geçti hem de en ilginç pozisyonla

Premier Lig'de tarihe geçen maçta ilginç an
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Premier Lig'in 13. haftasında Wolverhampton, Leicester City'i konuk etti. Konuk ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Leicester City'e galibiyeti getiren goller 8. dakikada Tielemans, 19. dakikada Barnes, 65. dakikada Maddison ve 79. dakikada Vardy'den geldi.

Karşılaşmada takımının son golünü atan Jamie Vardy, Premier Lig'de 30 yaşına bastıktan sonra 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.


 

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