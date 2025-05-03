Premier Lig'de Jamie Vardy'den hakeme olay hareket

İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Leicester City ile Southampton karşı karşıya geldi.

VARDY HAKEMİN DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

Karşılaşmanın hakemi David Webb, Jordan Ayew ile çarpışınca yerde kaldı. Bunun üzerine Jamie Vardy, hakemin düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Bu anlar kameralara yansırken Premier Lig tarihinin en ilginç anlarından birisi olarak kayıtlara geçti.

LEICESTER'DAN AYRILIYOR

Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağını açıklamıştı. 13 sezon boyunca 498 maçta görev alan ve 198 gol kaydeden Vardy sezon sonunda kulübe veda edecek.