Konuya geçmeden önce geçmişte Ekrem Başkan’a yaşatılan bir olayı hatırlatayım:

2019’da Ekrem Başkan Beştepe’deki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısında oturduğu sandalyenin ayağının kırılmasıyla sendeleyerek yere düşmüştü.

Recep Bey ise “Biz bir şey yapmadık, sen sandalyeyi kırdın, parasını ödemen lazım” diyerek dalga geçmeyi ihmal etmemişti...

Ekrem İmamoğlu’nun o pratik karadeniz zekası ile verdiği “ben ikincisinde hep daha sağlam otururum” cevabı ise resmen cuk oturmuştu...

Kimin nereye oturacağı isim isim belliyken yeni yapılıp eşek yükü ile para harcanarak döşenmiş sarayın gıcır gıcır mobilyalarının içinden Ekrem İmamoğlu’na kırık bir sandalyenin düşmesinin tesadüf olduğuna inanmak elbette mümkün değil...

Neticede Ekrem Başkan olgun davrandı ve bu çocukça oyunun üstünde pek durmadı...

Şimdi bu olayı niye hatırlatıyorsun, jammer ve bant olayı ile ne ilgisi var? Demişsinizdir.

Anlatayım öncelikle kameraların bantlanması en temelde istenmeyen görüntülerin kaydedilerek paylaşılmasını önlemeye, korunan kişinin itibarını korumaya yönelik bir önlemdir.

Göz önündeki önemli kişilerde eninde sonunda insandır ve onlar da insanlara mahsus kazalara uğrayıp istenmeyen görüntülerde konu olabilir. Dahası bazen bu tip kişileri komik duruma düşürecek tuzaklar da kurulabilir. Yukarıda bahsettiğim kırık sandalye olayı da muhatabı komik duruma düşürmeyi, aşağılamayı ve bu olay üstünden dalga geçmeyi hedefleyen ama esas itibariyle de konuğu değil mekan sahibini utandırması gereken çocukça bir iş olmuştu o yüzden girişi o olayı hatırlatarak yaptım

Kameraların bantlanmasının en önemli gerekçesi budur istenmeyen bir görüntünün kaydedilerek kötü niyetli kişilerce itibar suikastı yapmak üzere kullanılmasını engellemek.

Kamera bantlanmasının bir diğer gerekçesi ise dudak okuma yöntemi ile konuşmaların deşifre edilme olasılığıdır.

Gelelim jammer meselesine; sinyal kesici olarak da bilinen jammerlerin iki temel fonksiyonu vardır:

1- Radyo sinyallerini keserek uzaktan kumanda edilerek patlatılan bombaları etkisiz hale getirmek.

2- Radyo sinyalleri ile ses ve görüntü aktarabilecek elektronik cihazları bloke etmek.

Türkiye gibi sık sık terör saldırılarının yaşandığı, PKK, İŞİD FETÖ v.b. bir sürü çok tehlikeli terör örgütünün cirit attığı bir ülkede terör örgütlerinin hedefinde olan kişilerin korunması amacıyla uzaktan kumandalı bombaları etkisi hale getirecek şekilde jammer kullanılması zaten son derecede olağan ve gereklidir.

Şunu da unutmayın Ekrem İmamoğlu’nun esas koruması İçişleri Bakanlığı Koruma Şube tarafından tahsis edilen devlet memuru polisler tarafından yapılmaktadır. Yani jammer kullanılıyorsa jammer cihazlarının hangi kuruma ait olduğu bir yana bu jammerları kullanan ya da kullanımını denetleyen devletin resmi kolluk kuvvetleridir. Bu noktada belediyelerin jammer alma ve kullanma yetkisi var mı yok mu tartışması tamamı ile abesle iştigaldir.

Jammerların yasa dışı dinleme girişimlerini engelleme fonksiyonunun gerekliliğini ise anlatmaya bile gerek yok çok yakın bir geçmişte FETÖ’nün kimleri nasıl dinlediğini dinlediklerini nasıl kullandığını biliyoruz değil mi?

Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu terör örgütlerinin hedefinde olma olasılığı çok yüksek ve bu yüksek olasılığa göre korunması gereken çok önemli bir kişidir. Bu kişinin her detay düşünülerek layıkıyla korunması ise mutlak bir gerekliliktir.

Sonuç olarak para bavulları ithamı ile başlayıp neden jammer ve bant kullanıyor sorusuna evrilen bu tartışma son derecede anlamsızdır.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; oteller kamuya açık alanlardır ve bu alanlarda aklı başı yerinde hiç kimse yasa dışı bir işe konu olacak gizli bir toplantı yapmaz. Bu yüzden de böyle çocukça ithamlardan kimse medet ummasın, bu işten bi cacık olmaz şimdiden diyeyim.