Jandarma 10 kişi yakaladı Mahkeme 7 kişi tutukladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma 10 kişi yakaladı Mahkeme 7 kişi tutukladı

Ordu ve ilçeleri ile Giresun’da yapılan operasyon sırasına adını duymadığımız uyuşturucu maddeleri ve kaçak kenevir yakalanarak 10 şüpheli de gözlem altına alındı..

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fatsa, Ünye, Korgan ve Bulancak(Giresun) İlçelerinde 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde icra edilen operasyonda; (227) gr. Metamfetamin, (5) adet Lyrıca, (3) gr. Kubar esrar, (4) kök Kenevir bitkisi, (1) gr. Sentetik Kannabinoid/Bonzai, (7) adet Uyuşturucu kullanma aparatı, (2) adet Hassas terazi, (12.000) TL Suçtan elde edilen para, (2) adet Ruhsatsız tabanca, (6) adet 7.65 mm Tabanca fişeği, (218) adet 9 mm Tabanca fişeği, (1) adet Kasatura (11) adet Cep telefonu ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili yakalanan (10) şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, olup (7) şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

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