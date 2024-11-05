Jandarma 47 firariyi yakaladı

Kaynak: İHA
Jandarma 47 firariyi yakaladı

Jandarma ekiplerinin Gaziantep'te çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sonucunda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

Ekim ayı içerisinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılmaya çalışılıyor.

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JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 21 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

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Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 29'u tutuklanırken 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

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