Jandarma 70 saatlik görüntüyle saldırganların izini buldu! Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, Güngören, Bağcılar ve Sancaktepe'ye kadar şüphelilerin izini sürdü. Adreslere düzenlenen operasyonlarda silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T. (14), motosikleti kullanan E.Ö. (15) ve azmettirici O.Ş. (22) yakalandı. Saldırının haraç nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıyı düzenleyen T.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kilyos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi, caddede bulunan kasap dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri o sırada açık olan kasap dükkanına ateş açtı. Saldırıda kasap yaralanırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan kasap ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

JANDARMA 70 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 3 gün boyunca 68 adet güvenlik kamerasındaki, 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, saldırganların Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Fenertepe gişelerinden kaçak geçtiğini tespit etti. Takibe devam eden jandarma, saldırganların Güngören ve Bağcılar'da bir adreste bulunduğunu belirledi.

SARIYER JANDARMASI YAKALADI

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen T.T ve motosikleti kullanan E.Ö.'yü yakaladı. Devam eden çalışmalarda azmettirici olduğu tespit edilen O.Ş. de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınarak hakkında adli işlem başlatılan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan T.T. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. E.Ö. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin, iş yeri sahibinden haraç almak için saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

7 AY ARAYLA İKİNCİ SİLAHLI SALDIRI

Silahlı saldırıya uğrayan kasap dükkanının geçtiğimiz Şubat ayında da saldırıya uğradığı ve dükkanda hasar meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Saldırıyı azmettiren şüphelinin ise, O.Ş. olduğu ortaya çıktı. Şubat ayındaki saldırı sonrasında Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 128 adet güvenlik kamerası ve 96 saatlik görüntü kaydı incelendiği öğrenildi. Azmettirici olduğu düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü bilgisi edinildi.