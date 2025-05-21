Jandarma alarmda! Sahte kimlikli kaçakçı yakalandı

Olay, sabah saat 05.00 sırlarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde bulunan Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen uygulamada yaşandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde durdurulan 10 EL 369 plakalı otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerine M.A. isimli başka bir şahsın kimliğini verdi. Yapılan incelemede sürücünün gerçek isminin Y.A. olduğu ve kimlik bilgilerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Araçta yapılan kontrolde ise kimlik ve seyahat izin belgesi bulunmayan İ.A.E., A.H. ve E.H. isimli üç yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yapılan sorgulamada şahısların düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.A.'nın, göçmenleri çalıştırmak üzere Antalya'ya götürdüğü tespit edildi. Şüpheli hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi.

Yakalanan kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.