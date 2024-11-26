Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Aydın Çine'de jandarma ekipleri anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini çeşitli trafik konuları hakkında bilgilendirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini çeşitli trafik konuları hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çine Akçaova Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim verildi. 32 öğrenci ve 3 öğretmene; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde buldu. Minik öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin verildiği program sonunda öğrencilere boyama kitabı, silgi, kalem ve bayrak hediye edildi.

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi

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