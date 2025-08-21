Jandarma aracına silahlı saldırı! İçi insan doluydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa'da haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı çıkarılan iki kişi jandarma aracındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şanlıurfa'da jandarma aracına silahlı saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde Siverek Adliyesi daha önce karıştıkları bir olay sebebiyle hakkında zorla getirme kararı olan 44 ve 39 yaşlarındaki iki kuzen Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

ADLİYEDEN AYRILIRKEN SALDIRDILAR

Ekiplerin güvenliğini sağladığı iki kuzen adliyedeki işlemlerinin sona ermesinden sonra ekip aracına bindirildi.

Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, adliyeden götürülürken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İKİ KUZEN YARALANDI ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Silahlı saldırı sonucunda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

