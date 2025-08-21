Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa Siverek’te, jandarma aracında mevcutlu olarak adliyeye götürülen iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz ve Necati Sımaklı, isimli kişiler yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz Sımaklı ve kuzeni Necati Sımaklı, jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

İşlemlerinin ardından jandarma aracına bindirilen Yılmaz Sımaklı ve Necati Sımaklı, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda iki kuzen yaralanırken, jandarma aracı hasar gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı