Jandarma bahçeyi kazdı! Gözlerine inanamadılar

Kaynak: İHA

Jandarma aldığı bir ihbar üzerine bir evin bahçesinde yaptığı aramada toprağa gömülü silahları bu silaha ait mermileri buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçe jandarma komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bomba Arama Köpek Ekipleri ile yapılan faaliyette; Akdağmadeni ilçesine bağlı bir köyde şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette; 7 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 254 adet 9 mm çapında fişek, 50 adet 45 mm çapında fişek, 9 adet tabanca şarjörü bulundu.

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Olayla ilgili, bir şüpheli Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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