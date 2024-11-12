Jandarma, bu kez narenciye devriyesinde

Kaynak: İHA
Jandarma, bu kez narenciye devriyesinde

Hatay'ın Erzin ilçesinde başlayan narenciye hasadıyla birlikte yaşanabilecek hırsızlara karşı jandarma ekipleri devriye faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin narenciye üretim merkezi olan Hatay'da bereketli hasat başladı. Bölgede daha önce hırsızlık vakaları olduğu için jandarmalar devriyeye çıktı.

Erzin Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Hatay il jandarma Komutanlığı ve Erzin ilçe Jandarma Ekipleri Tarafından Hasadı Başlayan ve devam eden Narenciye ürünü Hırsızlıklarına Karşı Tedbirler Arttırıldı. Hatay il Jandarma Komutanlığı Ekiplerince; Erzin Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asyş. Devriye Ekipleri, Trafik ve Motorsiklet Timleri, Termal görüşlü Cobra Zırhlı Araçları, İskenderun Jandarma Asayiş Komando Timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından narenciye ürünlerinin hasat zamanı olması münasebetiyle bağ ve bahçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı gece gündüz devriye faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir. Narenciye bahçeleri ve tarım alanlarına yönelik gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ile hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi planlanmaktadır. Devriye faaliyetleri Hasat mevsimi süresince aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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