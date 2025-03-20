Jandarma büyük vurguna ‘dur’ dedi! 2.7 milyon makaron ele geçirildi

Karaman’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 2 milyon 797 bin 800 boş makaron, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde yapıldı. Operasyonda E.U., B.A., A.Y. ve D.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalar sonrası ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.