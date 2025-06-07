Jandarma çavuş ve eşi son yolculuğuna uğurlandı! Düğün yolunda can verdiler

Kaza, 5 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine giden E.E. yönetimindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Haydar Aslan yönetimindeki 34 KSP 882 plakalı otomobile çarptı.

E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, diğer araç ise bariyerlere çarptı. Kazada Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan E.E. ve V.E.A.'nın tedavisi devam ettiği bildirildi.

Bu arada Haydar Aslan'ın, kız kardeşi Merve Aslan'ın düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıktığı belirtildi.

Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e eşi Ecemnur Aslan'ın cenazesi ise Ankara'ya getirildi.

Haydar Aslan için Ahi Evran Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Haydar Aslan'ın ailesi ve yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Türk bayrağa sarılı tabuta sarılan Haydar Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan, "Bana nasıl yaptın bunu" diyerek gözyaşı döktü. Aslan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli İnlimurat köyünde toprağa verildi. Eşi Ecemnur Aslan’ın cenazesi ise Ankara’da Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.