Bartın’da Trafik Jandarma ekiplerinin kestikleri ceza sonrası attıkları adım övgü ile karşılandı.

Ekipler rutin kontroller esnasında hatalı park eden bir sürücüye trafik cezası kesti.

Bartın yerel basınından Bartın Olay haberine göre sürücünün şehit babası olduğu öğrenildi. Yazdıkları cezadan rahatsız olan jandarma ekipleri cezayı kendi imkanları ile ödeme kararı verdi.

'SİZİN HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ'

Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen personel, “Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödemekte ısrar etti.

Şehit babasının kabul etmek istememesine rağmen duygulu anlar yaşandı. Jandarma personeli, büyük bir saygı ve mahcubiyetle ücreti kendisi ödeyerek oradan ayrıldı. Şehit babası ise, “Evladımı geri getiremez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Jandarma personelinin sergilemiş olduğu örnek davranış, sosyal medyada takdirle karşılandı.