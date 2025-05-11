Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma timleri, yurtta kaçak yollarla getirilmiş ürünler ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentiyle sınır komşusu olan Akçakale'de bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde bilgisini alması üzerine harekete geçti. Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kutular içinde muhafaza edilen 65 bin 500 gümrük kaçağı imitasyon güneş gözlüğü, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 zincirli filtre sökme aparatı, 230 ayarlanabilir pense ve 20 alyan takımı ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu öğrenilen Suriye'den kaçak olarak yurda sokulan malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

Jandarma depoyu bastı: 34 milyonluk malzeme ele geçirildi

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