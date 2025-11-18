Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Ula ilçesinde bir vatandaşı telefon ile 354 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 3 ay süren teknik takip ve titiz soruşturma sonucu Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda; bir şüpheli Ankara havalimanından yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada, 5 şüpheli ise Şanlıurfa illinde yakalanarak Muğla’ya getirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin ikametleri ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 11 adet SİM kart, banka hesaplarında bloke konulan 420 bin TL ve 22 bin dolar para ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerini ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.