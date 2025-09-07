Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza!

Kaynak: DHA
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza!

İzmir'de otomobiliyle drift yapan sürücüye, 46 bin 392 TL para cezası uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Urla ilçesinde dün sabah saat 10.20 sıralarında C.A. isimli şüpheli 35 CNS 735 plakalı otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de drift atan sürücüye rekor ceza!Büyükçekmece’de drift atan sürücüye rekor ceza!

Drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL cezaDrift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL ceza

Driftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL cezaDriftin cezası yine çok ağır oldu! Sürücüye 48 bin 559 TL ceza

Drift atan kadın sürücüye 48 bin TL cezaDrift atan kadın sürücüye 48 bin TL ceza

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 liraDrift yapan ehliyetsiz sürücüye ağır ceza: 83 bin 746 lira

Son Haberler
Aydın’da 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Aydın’da 28 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti!
Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti!
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
Kontrolden çıkan otomobil kamyonetlere çarptı: 3 yaralı var
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
İspanya'da gündem Alperen Şengün: 'Performansı akıl almaz!'
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (7 Eylül 2025)