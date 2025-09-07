Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza!

Urla ilçesinde dün sabah saat 10.20 sıralarında C.A. isimli şüpheli 35 CNS 735 plakalı otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi. Drift anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

