Jandarma ekipleri aranan şahsı yakaladı

Alınan bilgiler kapsamında, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların tespiti ve yakalanması ilişkin operasyon başlatıldı.
Düzenlen operasyonlarda Ş.A., isimli şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sebebiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Aranan Ş.A’yı jandarma ekipleri Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
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