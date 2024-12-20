Jandarma ekipleri kayıp hayvanları gün ağarmadan buldu

Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri kayıp hayvanları gün ağarmadan buldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde jandarma, bir sürü sahibinin büyükbaş hayvanlarının kayıp olduğu şikâyeti üzerine harekete geçti. Jandarma yapmış olduğu çalışmada büyükbaş hayvanları 4 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesi Sellidere Köyü muhtarı geçen Çarşamba gece saatlerimde Şiran İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak T.Y. isimli köy sakininin 24 adet büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları bulmak için arama başlattı. Saatler süren aramanın ardından 24 adet büyükbaş hayvan köyden 4 kilometre uzaktaki Ericek Köyü yakınlarında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gece karanlığında bulunan hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

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