Jandarma ekiplerinden tütün operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında içi tütün dolu 2 bin 620 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sazlı Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Sigaraları paketleyerek piyasaya sürdüğü tespit edilen S.K.'nın iş yerinde yapılan aramada 2 bin 620 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. S.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.