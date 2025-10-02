Jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik bir haftalık faaliyet raporunu açıkladı!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması amacıyla 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptıkları faaliyet raporunu açıkladı.

Jandarma, asayiş faaliyetleri kapsamında; Jandarma Asayiş Timleri tarafından 30 bin 586 şahıs sorgusu ve 7 bin 202 araç sorgusu yapılmış, yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 48 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 16’sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Trafik faaliyetleri kapsamında; Trafik Jandarması Timleri tarafından 13 bin 745 araç kontrol etmiş, yol kullanıcılarına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ne yoğun bir şekilde devam etmiştir.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; Yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak ve 2 şüpheli hakkında ise yasadışı ekim suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 21 bin 447 gr kubar esrar, 4 gr kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet extacy, 19 gr bonzai, 4 kök skunk bitkisi, 503 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında ise; Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 34 litre gümrük kaçağı viski, 2 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet otomobil, 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca şarjörü, 2 adet tüfek şarjörü, 52 adet tabanca fişeği, 70 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet muşta ve 4 adet oluklu bıçak ele geçirildi.

Yapılan faaliyet raporunda ayrıca, “Ordu İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını idame ettirmelerini temin etmek maksadıyla önleyici kolluk hizmetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.