Jandarma Eskişehir'e ceza yağdırdı. 3 milyon 774 bin lira

Yapılan denetimlere dair edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı personeller tarafından jandarma bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplamda 28 bin 931 araç ve sürücüsü tek tek kontrol edildi. Yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin 261 TL para cezası kesildi. Bununla beraber denetimlerde 230 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 45 sürücünün de ehliyetine jandarma ekipleri tarafından el konuldu.