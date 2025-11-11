Olay, 8 Kasım'da Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Y.N., husumetli olduğu Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı darbetti. Ahmet Çalık, başına aldığı darbelerle yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Y.N.'nin kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulundu.

FOTOĞRAFINDAN TANIYAN KİŞİ İHBAR ETTİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fotoğrafından tanıdığı şüpheliyi aşevinde gördüğünü söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi. Y.N., bu sabah aşevinde yakalanarak gözaltına alınıp Eskişehir’e getirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.