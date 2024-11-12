Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Siirt Valisi ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Siirt Valisi ile görüştü

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinde etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaretinde etti.

Valiliğe gelişinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından karşılanan Orgeneral Kurtoğlu, valilik şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Kızılkaya'nın makamına geçen Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindeki heyet, Vali Kızılkaya ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Orgeneral Kurtoğlu'na teşekkür ederek, ziyaret anısına üzerinde şanlı Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

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