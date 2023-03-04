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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'ni de gezen Orgeneral Çetin, "İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:56
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den deprem mesajı
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Can Altundarak ve beraberindeki heyetle, Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Kara, koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili Orgeneral Arif Çetin'e bilgi verdi.



Başkan Kara'yı, çalışmalarla ilgili tebrik eden Çetin, çok güzel ve koordineli bir hizmet merkezi gördüğünü belirterek, "Halkımızın yarasını sarmak için, Valim, Belediye Başkanım, askeri, polisi seferberiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları o şekilde. Bir an önce iş bitene kadar buradayız" dedi.

Orgeneral Arif Çetin, kentteki diğer deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere afet irtibat merkezinden ayrıldı. 

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