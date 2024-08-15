Jandarma Genel Komutanı'nın Erdoğan karşısında yaptığı konuşma olay oldu

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yaptığı konuşma ise olay oldu.

Çetin'in gündem olan konuşması ise şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanım zatı devletlerinizin buyurdukları gibi biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Başkomutanım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevini başarılı bir şekilde icra etmesi için personel araç gereç malzeme teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğinizi esirgemediğiniz için zatı devletlerinize şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye yüzyılında şefkat ve merhamet yüzyılında Türkiye'nin huzurunun sağlanmasında üzerimize düşen görev ve vazifeyi başarmak için biz de aziz şehitlerimizin huzurunda, kahraman gazilerimizin izinde, kahraman ordumuzla, kahraman polisimizle bayrağa sarılmaya hazırız.

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım bu genç kardeşlerimizin genç personelimizin önemli gününde akademimizi zatı alinizle şereflendirdiğiniz için şahsım ve tüm teşkilatım adına şükranlarımızı sunuyorum.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşmasının videosu: