Kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptıktan sonra evine dönen Özcan Takız, dönüş yolunda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek başından ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Takız'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Doktorların ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verdiği Özcan için jandarmadan yardım istendi.

Jandarma Hava Grup Komutanlığı helikopteri ile Van'a getirilen Takız, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yetkililer Takız'ın tedavisini sürdüğünü belirtirken, Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği'nce inceleme başlatıldı.