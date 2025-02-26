Jandarma her taşın altında bir tane buldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jandarma her taşın altında bir tane buldu

Şanlıurfa’da jandarma, silah kaçakçılığı yapılıyor ihbarı üzerine 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda her taşın altını kontrol eden jandarma silah ve mühimmatları tek tek çıkardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Viranşehir ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dron destekli operasyonda ekipler, samanlıkta, taşların altında ve evlerde gizlenmiş 4 uzun namlulu piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu ve çalıntı 3 motosiklet ele geçirdi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

Jandarma her taşın altında buldu! 23 kişi gözaltına alındı

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