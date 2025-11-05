Olay, Yenimahalle Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, piyasaya içi tütün doldurulmuş makaron sattığına dair şüpheler üzerine 2 şahsı fiziki takibe aldı. Yapılan incelemeler sonucunda bir ikamet, bir iş yeri ve bir depoda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 145 bin adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 290 adet nargile tütünü aroması, 52 adet nargile tütünü, 13 adet elektronik sigara, 46 adet gümrük kaçağı sigara, 27 adet gümrük kaçağı puro olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.