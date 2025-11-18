Beldenin Çaylıca ve Köyiçi mahallelerindeki hayvan yetiştiricilerine ait 20 büyükbaş hayvan, iki gün önce etkili olan kar nedeniyle dağda kayboldu.

Hayvan sahiplerinin haber vermesi üzerine belde belediyesi tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmada ekipler, kepçeyle kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Sarı Tepe'ye kadar ilerledi.

Bazı noktalarda yoğun kara nedeniyle yürüyerek ilerleyebilen ekipler, Bılmizit Yaylası'nda 8 hayvanı buldu.

Uzun uğraşların ardından hayvanları yerleşim yeri yakınına indiren ekipler, diğer hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.