Jandarma, Kıbrıs gazilerini unutmadı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla il genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı da gazileri unutmadı. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs gazileri Mustafa Kemal Gider ve Necmettin Basan, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs Gazisi Cihat Uyar ve vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yüksel’in eşi Firdevs Yüksel ikametlerinde ziyaret edildi. Gaziler ile bir araya gelen jandarma ekipleri her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak istek ve taleplerini sordu.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada "Değerli Gazimiz ve vefat eden Gazimizin eşine ihtiyaç ve istekleri sorulmuş, her zaman yanlarında olduğumuz vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.