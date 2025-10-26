Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Yelikaya 'milletimizin başı sağlsun dedi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Milletimizin başı sağ olsun
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum."
Mekânı cennet, makamı âli olsun