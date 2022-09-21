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Jandarma komutanı kadını ölümün pençesinden kurtardı 

Antalya'da intihara teşebbüs eden genç kadın, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Atlamak üzere olan kadını jandarma komutanı son anda çekerek kurtardı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:11
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Jandarma komutanı kadını ölümün pençesinden kurtardı 

Jandarma komutanı kadını ölümün pençesinden kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Melile K., bir binanın 5. katındaki çatıya çıkarak intihara kalkıştı. 

Melike K.'yı çatıda gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri kadının bulunduğu çatı katına çıkarak ikna edip indirmek istedi. 

Jandarma ekiplerinin ikna çabalarına cevap vermeyen Melike K., çatıda en uç kısma kadar ilerledi. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Atlamak üzere olan Melike K.'ya arkadaki pencereden yaklaşan Konaklı Jandarma Karakol Komutanı İbrahim Altunkaya, bir anlık refleks ile kendine doğru çekti. 

Karakol komutanının soğukkanlı kararı genç kadını ölümün kıyısından kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike K., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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