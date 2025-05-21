Jandarma köyleri dolaşarak kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Ardahan'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve KADES konularındaki bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarını köylerde sürdürdü. Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi.

KADES'in cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler veren Jandarma ekipleri, uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıttı.