Jandarma lastik denetimine çıktı

Kaynak: DHA
Jandarma lastik denetimine çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde eksiklikleri bulunan araçlara çeşitli maddelerden toplam 74 bin TL ceza kesildi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün itibarıyla başladı. 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek uygulama kapsamında, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi mevkisinde uygulama gerçekleştirdi. Şehirler arası ve şehir içi yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlar durduruldu. Araçların, kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin derinliği tek tek ölçüldü. Kontrollerde eksiklikleri bulunan araçlara çeşitli maddelerden toplamda 74 bin TL ceza kesildi.

Kadın sürücü ve yolculara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve trafik kuralları bildirici broşürler dağıtıldı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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