Jandarma, öğrencileri siber farkındalık konusunda bilinçlendiriyor

Kaynak: İHA
Jandarma, öğrencileri siber farkındalık konusunda bilinçlendiriyor

Mersin'de jandarma ekipleri güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Mersin'de jandarma ekipleri güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Mezitli ilçesindeki Kuzucubelen Ortaokulu öğrencilerine yönelik siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi. Eğitimlere 50 öğrenci katılım sağladı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Jandarma, öğrencileri siber farkındalık konusunda bilinçlendiriyor

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