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Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği sahte içki operasyonunda  binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, sahte içki üretirken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 09:39
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Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile sahte içki ürettikleri bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri, elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırarak, özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Bakırköy ve Esenler'de belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak, 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

 

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