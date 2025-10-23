İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kurdun doğal yaşam alanından alıkonularak, kapalı alanda tutulduğunu gösteren görüntüleri tespit etti.

Jandarma ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, görüntülerin Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan H.K. (17), isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Adrese giden ekipler kapalı alanda tutulan kurdu muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.