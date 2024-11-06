Jandarma orman yangınları konusunda bilgilendirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma orman yangınları konusunda bilgilendirdi

Aydın’da jandarma, kültür tarih miraslarından Doğanbey Eski Rum Köyü ve Pirene Antik Kentini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere (tercümanları aracılığıyla) orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yaptı.

Orman yangınlarının önüne geçilmesi ve kültür miraslarının korunması amacıyla sahaya inen jandarma ekipleri, yerli ve yabancı turistleri bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, çevre ve doğanın korunması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, Söke ilçesi sorumluluk sahasında bulunan UNESCO tarafından korunan gelecek nesillere aktarılacak kültür tarih miraslarından Doğanbey Eski Rum Köyü ve Pirene Antik Kentini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere (tercümanları aracılığıyla) orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Turistlerle bilgilendirici sohbetlerin ardından ekipler, bölgede bulunan sit alanlarında denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma orman yangınları konusunda bilgilendirdi

Jandarma orman yangınları konusunda bilgilendirdi

Jandarma orman yangınları konusunda bilgilendirdi

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