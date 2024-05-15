Jandarma özel çocuklara trafik eğitimi verdi

Kaynak: İHA
Jandarma özel çocuklara trafik eğitimi verdi
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından özel çocuklara trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Şahinbey Trafik Parkı'nda özel gereksinimli 18 öğrenciye “trafik hepimiz için” projesi çerçevesinde eğitim verildi.

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Oğuzeli ilçesi özel eğitim okulunda eğitim alan öğrencilere trafik eğitim parkında hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları ile emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgi verildi.

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Öğrenciler park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptı. Eğitim sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

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