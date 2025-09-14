Jandarma personeline av sezonu eğitimi

Jandarma personeline av sezonu eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, yaklaşan av sezonu öncesinde jandarma personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Gölbaşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Gölbaşı, Besni ve Tut İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personellere verilen eğitimde, avcılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi, koruma altındaki türler, avlanma kuralları ve kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri ele alındı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde, jandarma personelinin sahada karşılaşabileceği durumlara karşı bilinçli ve etkin müdahale edebilmesi hedeflendi. Ayrıca, doğa koruma bilincinin artırılması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla çeşitli görsel materyallerle desteklenen sunumlar yapıldı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı bölgelerde devam edeceğini belirterek, doğal yaşamın korunmasında kolluk kuvvetlerinin rolünün hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

