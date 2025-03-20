Jandarma planlarını bozdu! Tek tek topladı

Kaynak: İHA
Jandarma planlarını bozdu! Tek tek topladı

Antalya’da sosyal medyadan haberleşerek motosiklet yarışması yapmak isteyen yarışmacıların hevesi kursağında kaldı. Jandarma yarışmacıların buluşma noktasında önlem alarak sürücüleri tek tek topladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma komutanlığınca Manavgat ilçesinde yasadışı Motosiklet yarışı yapanlara karşı asayiş ve trafik timleriyle operasyon düzenledi.

Sosyal Medya üzerinden mesajlaşarak birbirlerine meydan okuyan ve yarış yapmak için buluşan 18 motosiklet sürücüsü yarış yapacakları esnada jandarma ekiplerini görünce, motosikletlerini bırakıp kaçtı. Trafik Jandarması ve Asayiş ekiplerince yapılan takip sonucu kaçan sürücülere ulaşıldı.

Yarış yapan sürücülere toplamda 195 bin TL Trafik idari para cezası uygulandı. Motosikletlerin yapılan sorgularında 2 motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken sürücüler hakkında ise adli işlem yapıldı. Toplam 18 motosiklet trafikten men edildi.

aw416394-06.jpg

aw416394-05.jpg

aw416394-04.jpg

aw416394-03.jpg

aw416394-02.jpg

Son Haberler
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Antarktika’nın derinliklerinde büyük keşif! Buzullar altında saklanan sırlar
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
Alanyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teşekkür
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
20 milyon lira yatırım yapmışlardı! İşletme bir gecede kül oldu
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı
Nagehan Alçı yine ortalığı karıştırdı! Tanju Özcan'ı çileden çıkarttı
Karşıyaka Basketbol kritik Yalovaspor maçını düşünüyor
Karşıyaka Basketbol kritik Yalovaspor maçını düşünüyor