Jandarma ruhsatsız tabancaya el koydu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma ruhsatsız tabancaya el koydu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda firari şüpheli olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın tabancasına da el konuldu.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini koruma altına almak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Elde edilen bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme' olayları nedeniyle firari şüpheli olarak aranan M.A. Yağdere Mahallesi'ndeki bir arazide gerçekleşen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet 9 mm çapında fişek ve çevrede yapılan aramada 1 adet 9x19 mm çapında ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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