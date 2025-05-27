Jandarma sahada! Valilik yasakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma sahada! Valilik yasakladı

Aydın’da orman yangınlarına karşı jandarma devriyeleri artırıldı. Bozdoğan ve Çine’de denetim yapan ekipler, vatandaşları bilgilendiriyor. Valilik yaptığı açıklama 1 Haziran’dan itibaren 31 Ekim’e kadar orman alanlarına girilmesini yasakladı.

Aydın'da muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya devam ederken, jandarma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın Valiliği'nin 2025/1 Sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler konulu kararı kapsamında 1 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirlenen bölgelerdeki ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetleri hız kazandı. Bu kapsamda denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri Bozdoğan ve Çine ilçelerinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde vatandaşlara orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alması yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gelecek nesillere bu güzellikleri ulaştırabilmek amacıyla ormanlarımız ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve drone ile sürekli kontrol edilmeye devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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