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Jandarma gözlerine inanamadı. Saya saya bitiremedi

Van’da jandarmanın durdurduğu ve 'ev eşyası var' denilen kamyonun kasasında 60 göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:01
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Jandarma saya saya bitiremedi

Jandarma gözlerine inanamadı. Saya saya bitiremedi
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Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada ‘ev eşyası var’ cevabını aldı. 

Ancak şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı. 

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı timleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetlerine devam devam ediyor.

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