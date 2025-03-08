Jandarma şehit annelerini unutmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarma şehit annelerini unutmadı

Manisa'nın Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehit annelerini ziyaret etti.

Manisa'nın Gördes İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehit annelerini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı, çiçek hediye etti.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında ilçedeki şehit annelerini ziyaret etti. Şehit ailelerini tek tek ziyaret eden ekipler, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerin yalnız olmadığını göstererek her zaman yanlarında olduklarını ve şehitlerin anneleri ile görüşen jandarma görevlileri, günün anısına çiçek takdimi de yaparken, her zaman her türlü sorunda yanlarında olduklarını da ilettiler.

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Ayrıca ilçedeki birçok mahallede çeşitli meslek gruplarında çalışan bayanlara ve yol uygulamasında günün anlam ve önemi adına bayanlara çiçek hediye edildi.

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